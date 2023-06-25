Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров привітав молодіжну збірну України з перемогою над Румунією (1:0) та виходом у плей-оф чемпіонату Європи
Про це він написав у Інстаграмі.
Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023
"Вітаю Руслана Петровича, весь тренерський штаб та гравців молодіжної збірної з сьогоднішньою перемогою та виходом в 1/4 фіналу Євро! Дуже якісна гра та 6 здобутих очок які я сподіваюсь будуть тільки початком успішного турніру для вас. Так тримати, хлопці!" - написав Ребров.
Переглянути цей допис в Instagram
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!