Головний тренер збірної України привітав Руслана Ротаня та його команду з виходом у плей-оф Євро

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров привітав молодіжну збірну України з перемогою над Румунією (1:0) та виходом у плей-оф чемпіонату Європи

Про це він написав у Інстаграмі.

Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023

"Вітаю Руслана Петровича, весь тренерський штаб та гравців молодіжної збірної з сьогоднішньою перемогою та виходом в 1/4 фіналу Євро! Дуже якісна гра та 6 здобутих очок які я сподіваюсь будуть тільки початком успішного турніру для вас. Так тримати, хлопці!" - написав Ребров.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Serhiy Rebrov (@rebrov_serhiy)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!