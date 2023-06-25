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Ребров привітав молодіжну збірну України з перемогою

Головний тренер збірної України привітав Руслана Ротаня та його команду з виходом у плей-оф Євро
Сьогодні 14:00 167 0
Ребров привітав молодіжну збірну України з перемогою
Фото: Getty Images
#Збірна України U-21, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров привітав молодіжну збірну України з перемогою над Румунією (1:0) та виходом у плей-оф чемпіонату Європи

Про це він написав у Інстаграмі.

  Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023

"Вітаю Руслана Петровича, весь тренерський штаб та гравців молодіжної збірної з сьогоднішньою перемогою та виходом в 1/4 фіналу Євро! Дуже якісна гра та 6 здобутих очок які я сподіваюсь будуть тільки початком успішного турніру для вас. Так тримати, хлопці!" - написав Ребров.

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Допис, поширений Serhiy Rebrov (@rebrov_serhiy)

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