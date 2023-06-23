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Ньюкасл націлився на ще двох зірок Серії А

Ньюкасл готує нові трансфери
Сьогодні 19:25 185 0
Ньюкасл націлився на ще двох зірок Серії А
Фото - gettyimages
#Ньюкасл Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Ньюкасл продовжує працювати над підсиленням під Лігу чемпіонів.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Трансфер хавбека Мілана Сандро Тоналі вже фактично узгоджений, але "сороки" не збираються на цьому зупинятися.

У сфері інтересів клубу перебуває ще один гравець Мілана, лівий захисник Тео Ернандес, а також вінгер Ювентуса Федеріко К'єза. За К'єзу доведеться поборотися з Астон Віллою, яка вже запропонувала за гравця 60 мільйонів євро.

Здійснити трансфер Ернандеса буде ще складніше. Для цього знадобиться понад 100 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл може підписати захисника Челсі Кукурелью.

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