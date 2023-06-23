Тоналі стане гравцем Ньюкасла

Гравець вже пройшов медогляд

Півзахисник Мілана Сандро Тоналі перейде у Ньюкасл.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 70 мільйонів євро + бонуси. Контракт готовий, гравець вже пройшов медогляд. Це буде рекордний продаж в історії для італійського гравця.

Контракт буде розрахований до 2029 року. Зарплата - 7 мільйонів євро на рік + 2 мільйони у вигляді бонусів.

23-річний італієць виступав за міланський клуб з вересня 2020 року, за цей час він забив 7 голів та віддав 13 результативних передач у 130 матчах.

Нагадаємо, Мілан продовжує спроби підписати Тюрама.

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