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Ньюкасл може підписати захисника Челсі Кукурелью

"Сороки хочуть підсилити склад перед Лігою чемпіонів
Сьогодні 20:15 146 0
Ньюкасл може підписати захисника Челсі Кукурелью
Фото: Getty Images
#Кукурелья, #Ньюкасл Юнайтед, #Челсі

Джерело - Mirror.

Ньюкасл зацікавлений у трансфері лівого захисника Челсі Марка Кукурельї цього літа.

Про це повідомляє Mirror.

Підписання іспанця вважають одним з процесів підсилення команди перед Лігою чемпіонів. 

Новий головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно не проти відпустити 24-річного футболіста.

Челсі готовий прийняти пропозицію у 30 мільйонів фунтів, хоча минулого літа придбав Кукурелью вдвічі дорожче.

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