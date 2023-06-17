Ньюкасл може підписати захисника Челсі Кукурелью

Джерело - Mirror.
Ньюкасл зацікавлений у трансфері лівого захисника Челсі Марка Кукурельї цього літа.
Про це повідомляє Mirror.
Підписання іспанця вважають одним з процесів підсилення команди перед Лігою чемпіонів.
Новий головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно не проти відпустити 24-річного футболіста.
Челсі готовий прийняти пропозицію у 30 мільйонів фунтів, хоча минулого літа придбав Кукурелью вдвічі дорожче.
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