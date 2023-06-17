Ньюкасл може підписати захисника Челсі Кукурелью

"Сороки хочуть підсилити склад перед Лігою чемпіонів

Джерело - Mirror.

Ньюкасл зацікавлений у трансфері лівого захисника Челсі Марка Кукурельї цього літа.

Про це повідомляє Mirror.

Підписання іспанця вважають одним з процесів підсилення команди перед Лігою чемпіонів.

Новий головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно не проти відпустити 24-річного футболіста.

Челсі готовий прийняти пропозицію у 30 мільйонів фунтів, хоча минулого літа придбав Кукурелью вдвічі дорожче.

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