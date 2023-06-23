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Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023

Сьогодні 13:56 456 0
Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023
#U-21 Євро - 2023

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України зіграє з однолітками з Румунії в другому турі чемпіонату Європи - 2023 (U-21).

Матч відбудеться у суботу, 24 червня. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію на регіональних телеканалах Суспільного, а також на сайті Суспільне спорт.

У першому турі підопічні Ротаня перемогли Хорватію (2:0) і разом з іспанціями, які перемогли Румунію (3:0), очолюють турнірну таблицю групи B. 

Нагадаємо, чемпіонат Європи є ліцензійним до Олімпійських ігор-2024.

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