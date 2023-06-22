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УЄФА прокоментував інцидент з прапором України на фіналі Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:47 236 0
УЄФА прокоментував інцидент з прапором України на фіналі Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

УАФ отримала від УЄФА лист із поясненнями щодо інциденту з українським прапором у Стамбулі на фіналі Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Інтером (1:0).

Про це йдеться на сайті української асоціації футболу.

"УЄФА залишається відданим підтримці українського футболу в ці темні часи, і ми всі щиро сподіваємося, що мир та спорт невдовзі знову стануть вашою щоденною нормою.

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Щодо прикрого випадку в Стамбулі, то, будь ласка, будьте впевнені: це була неправомірна, необґрунтована ініціатива одного зі стюардів місцевого стадіону, що була миттєво припинена після того, як про неї стало відомо його вищим керівникам.

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Звичайно, ми шкодуємо з приводу тих болісних відчуттів, що спричинив вам даний епізод, і зробимо все можливе, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому", - говориться у заяві УЄФА.

Нагадаємо, стюард намагався відібрати прапор в українського глядача на стадіоні під час фіналу Ліги чемпіонів.

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