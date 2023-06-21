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УЄФА визначила найкращого гравця матчу Україна U-21 - Хорватія U-21

Ним став Кащук
Вчора 22:40 374 0
УЄФА визначила найкращого гравця матчу Україна U-21 - Хорватія U-21
#Олексій Кащук

Джерело - Tribuna.com.

УЄФА назвала найкращим гравцем матчу першого туру групового етапу молодіжного Євро-2023 Україна - Хорватія (2:0) вінгера українців Олексій Кащук.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Кащук у цій зустрічі забив гол та зробив асист.

"Забив перший м’яч за рахунок блискучого проходу на дриблінгу та впевненого удару по воротах. Зробив вивірену передачу, після якої було забито другий м’яч. Створював постійну загрозу супернику своїми проходами та був надійний в обороні", - описали гру футболіста в УЄФА.

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