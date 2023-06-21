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Львівський апеляційний суд розгляне скаргу Павелка

Сьогодні 12:14 300 0
Львівський апеляційний суд розгляне скаргу Павелка
#Андрій Павелко

Джерело - Чемпіон.

Львівський апеляційний суд буде розглядати апеляційну скаргу захисту президента УАФ Андрія Павелка на зміну запобіжного заходу.

Про це вказано на сайті суду.

Судове засідання відбудеться у четвер, 22 червня. Початок розгляду скарги о 10:30.

Раніше Шевченківський районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу і постановив змінити запобіжний захід на тримання під вартою терміном на 60 діб.

Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави.

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