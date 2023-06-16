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Протасов: Рішення про арешт Павелка є політично вмотивованим

Олег Протасов прокоментував арешт Андрія Павелка
Сьогодні 13:24 355 0
Протасов: Рішення про арешт Павелка є політично вмотивованим
#Андрій Павелко, #Олег Протасов, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Рішення Шевченківського районного суду міста Львова про арешт президента УАФ Андрія Павелка є політично вмотивованим.

Про це розповів  перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов.

"Ми в Українській асоціації футболу вважаємо це рішення таким, що не має під собою жодних законних підстав та є політично вмотивованим, і адвокати УАФ уже подали апеляцію. Передача справи з Києва до Львова та швидкість ухвалення рішення викликає питання не лише в юристів, але й у простих людей, які не обізнані в юридичних тонкощах.

Також адвокати УАФ будуть апелювати до міжнародних інституцій із метою довести безпідставність арешту Андрія Павелка, який також є членом Виконкому УЄФА. Крім того, готуються документи для подачі в Європейський суд з прав людини.

Що стосується діяльності УАФ, то вона продовжується в штатному режимі. Національна збірна готується до матчів відбору Євро-2024, молодіжна — до старту на Євро-2023 (U-21). Інші підрозділи, зокрема, працюють над поновленням змагань у наступному сезоні. До речі, хотів би нагадати, що саме Андрій Павелко був тією рушійною силою, яка дозволила нам провести минулий — унікальний! — чемпіонат в умовах воєнного стану.

Тому звертаюся до всіх представників футбольної спільноти. Зберігаймо спокій! Ми переможемо і на воєнному фронті, і на футбольному! Усе буде Україна!" — сказав Протасов.

Раніше суд відправив Павелка у СІЗО.

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