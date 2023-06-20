Манчестер Сіті зробив пропозицію по хавбеку Челсі

Манчестер Сіті зробив Челсі офіційну пропозицію про трансфер півзахисника Матео Ковачича.

Про це повідомляє The Athletic.

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"Місцяни" запропонували лондонцям 25 млн фунтів за 29-річного хорвата. "Сині" поки що не відповіли на цей запит.

Зазначимо, що сам футболіст хотів би покинути команду. Челсі також не проти відходу Ковачича.

Минулого сезону на рахунку хорвата один гол і два асисти у 27 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті оформить трансфер Ковачича у найближчі тижні.