Головне
Краків-2023. Розклад Європейських ігор на 20 червня
Сьогодні 12:06 985 1
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 19:25 5453
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 19:06 3276
Форвард Голден Стейт Грін стане необмежено вільним агентом
Сьогодні 11:40 373
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 10:22 28071 4
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 10:14 5860
20 червня Костюк зіграє проти росіянки Потапової у 1 колі Rothesay Classic - WTA 250
Сьогодні 09:20 982
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти
Сьогодні 07:00 3634
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:49 16290 2
Англія знищила Північну Македонію, Вірменія дотиснула Латвію: результати кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 2406
Прямі трансляції

Манчестер Сіті зробив першу пропозицію Челсі по трансферу Ковачича

Манчестер Сіті зробив пропозицію по хавбеку Челсі
Сьогодні 20:29 281 0
Манчестер Сіті зробив першу пропозицію Челсі по трансферу Ковачича
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Матео Ковачич

Джерело - isport.ua.

Манчестер Сіті зробив Челсі офіційну пропозицію про трансфер півзахисника Матео Ковачича.

Про це повідомляє The Athletic.

Актуально: Став відомий календар нового сезону АПЛ

"Місцяни" запропонували лондонцям 25 млн фунтів за 29-річного хорвата. "Сині" поки що не відповіли на цей запит.

Зазначимо, що сам футболіст хотів би покинути команду. Челсі також не проти відходу Ковачича.

Минулого сезону на рахунку хорвата один гол і два асисти у 27 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті оформить трансфер Ковачича у найближчі тижні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 5860
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 5453
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років 27900 1
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 28071 4
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти 3634
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 16290 2
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 73599
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114689
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47914 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 283963
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21837
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24958