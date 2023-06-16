Головне
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:16 8637 1
Коли говорять футболісти, експерти мовчать. Ман Сіті виграв Лігу чемпіонів, а Інтер не програв сезон
Сьогодні 16:23 638
Легендарний гравець Дніпра та Динамо звернувся до Зеленського у зв'язку з арештом Павелка
Сьогодні 14:19 2003
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 13:23 425
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 13:10 338289
Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:43 1050
Збірна України назвала заявку на гру з Північною Македонією
Сьогодні 10:34 668
Суд відправив Павелка у СІЗО
Сьогодні 10:01 4170
Інгулець призначив головного тренера
Сьогодні 09:10 1396
Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч
Сьогодні 07:38 6304
Прямі трансляції

Манчестер Сіті оформить трансфер Ковачича у найближчі тижні

Сторони досягли згоди про суму трансферу
Сьогодні 16:31 244 0
Манчестер Сіті оформить трансфер Ковачича у найближчі тижні
#Манчестер Сіті, #Челсі, #Матео Ковачич

Джерело - ESPN.

Півзахисник Челсі Матео Ковачич близький до переходу в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє ESPN.

Сторони досягли згоди про суму трансферу в розмірі 34 мільйонів фунтів.

Усі питання щодо трансферу хорвата будуть узгоджені у найближчі два тижні після того, як Ковачич повернеться із розташування збірної Хорватії.

Особисті умови гравця вже узгоджені.

Нагадаємо, Хорватія дотиснула Нідерланди у півфіналі Ліги націй.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч 6304
Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 5073
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 8637 1
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 9457
Суд відправив Павелка у СІЗО Суд відправив Павелка у СІЗО 4170
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 338289
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114587
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21185 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7087 2
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5612
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 150545 7
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 72622 1