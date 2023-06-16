Манчестер Сіті оформить трансфер Ковачича у найближчі тижні

Джерело - ESPN.
Півзахисник Челсі Матео Ковачич близький до переходу в Манчестер Сіті.
Про це повідомляє ESPN.
Сторони досягли згоди про суму трансферу в розмірі 34 мільйонів фунтів.
Усі питання щодо трансферу хорвата будуть узгоджені у найближчі два тижні після того, як Ковачич повернеться із розташування збірної Хорватії.
Особисті умови гравця вже узгоджені.
Нагадаємо, Хорватія дотиснула Нідерланди у півфіналі Ліги націй.
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