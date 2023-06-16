Манчестер Сіті оформить трансфер Ковачича у найближчі тижні

Сторони досягли згоди про суму трансферу

Джерело - ESPN.

Півзахисник Челсі Матео Ковачич близький до переходу в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє ESPN.

Сторони досягли згоди про суму трансферу в розмірі 34 мільйонів фунтів.

Усі питання щодо трансферу хорвата будуть узгоджені у найближчі два тижні після того, як Ковачич повернеться із розташування збірної Хорватії.

Особисті умови гравця вже узгоджені.

Нагадаємо, Хорватія дотиснула Нідерланди у півфіналі Ліги націй.

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