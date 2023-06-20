Джеррард відхилив пропозицію із Саудівської Аравії

Англійський фахівець провів переговори з Аль-Іттіфак.

Англійський тренер Стівен Джеррард не буде поки що працювати в Саудівській Аравії.

Про це розповів сам фахівець.

Джеррард, що отримав пропозиції очолити саудівський Аль-Іттіфак. За підсумками переговорів Джеррард відмовився від роботи.

"Мене запросили, щоб обговорити потенційну співпрацю. Я приїхав. Обмірковував рішення останні кілька днів, але зараз я його не прийму", - розповів Джеррард.

Нагадаємо, Джеррад у жовтні минулого року був звільнений з Астон Вілли і з того часу перебуває без роботи.