Джеррард відхилив пропозицію із Саудівської Аравії

Джерело - isport.ua.
Англійський тренер Стівен Джеррард не буде поки що працювати в Саудівській Аравії.
Про це розповів сам фахівець.
Джеррард, що отримав пропозиції очолити саудівський Аль-Іттіфак. За підсумками переговорів Джеррард відмовився від роботи.
"Мене запросили, щоб обговорити потенційну співпрацю. Я приїхав.
Обмірковував рішення останні кілька днів, але зараз я його не прийму", - розповів Джеррард.
Нагадаємо, Джеррад у жовтні минулого року був звільнений з Астон Вілли і з того часу перебуває без роботи.