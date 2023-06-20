Головне
Краків-2023. Розклад Європейських ігор на 20 червня
Сьогодні 12:06 908 1
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 19:06 3076
Форвард Голден Стейт Грін стане необмежено вільним агентом
Сьогодні 11:40 347
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 10:22 28045 4
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 10:14 5756
20 червня Костюк зіграє проти росіянки Потапової у 1 колі Rothesay Classic - WTA 250
Сьогодні 09:20 927
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти
Сьогодні 07:00 3256
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:49 16109 2
Англія знищила Північну Македонію, Вірменія дотиснула Латвію: результати кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 2327
Заміна Матвієнка, нереалізований пенальті Ярмоленка та x-фактор Циганкова: підсумки гри Україна - Мальта
Вчора 22:56 1217
Прямі трансляції

Джеррард відхилив пропозицію із Саудівської Аравії

Англійський фахівець провів переговори з Аль-Іттіфак.
Сьогодні 17:38 218 0
Джеррард відхилив пропозицію із Саудівської Аравії
Фото - gettyimages
#Стівен Джеррард

Джерело - isport.ua.

Англійський тренер Стівен Джеррард не буде поки що працювати в Саудівській Аравії.

Про це розповів сам фахівець.

Джеррард, що отримав пропозиції очолити саудівський Аль-Іттіфак. За підсумками переговорів Джеррард відмовився від роботи.

"Мене запросили, щоб обговорити потенційну співпрацю. Я приїхав.

Обмірковував рішення останні кілька днів, але зараз я його не прийму", - розповів Джеррард.

Нагадаємо, Джеррад у жовтні минулого року був звільнений з Астон Вілли і з того часу перебуває без роботи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Мальта: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Мальта: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024 3274
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 28045 4
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 5756
Україна - Мальта 1:0. Як це було Україна - Мальта 1:0. Як це було 10794
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 16109 2
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти 3256
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37142 1
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5478
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 45551
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16116 3
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 46309 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19212