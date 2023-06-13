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Джеррард очолить клуб із Саудівської Аравії

Стівен Джеррард може повернутися до роботи
Сьогодні 10:25 254 0
Джеррард очолить клуб із Саудівської Аравії
Фото - gettyimages
#Стівен Джеррард

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Астон Вілла та шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард має варіант відновлення кар'єри у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

43-річний Джеррард близький до того, щоб очолив клуб Аль-Іттіфак із Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що англієць перебуває у полі зору грецького Олімпіакоса з Пірей, але до конкретної пропозиції справа так і не дійшла.

Нагадаємо, Джеррад у жовтні минулого року був звільнений з Астон Вілли і з того часу перебуває без роботи.

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