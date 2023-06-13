Джеррард очолить клуб із Саудівської Аравії

Стівен Джеррард може повернутися до роботи

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник Астон Вілла та шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард має варіант відновлення кар'єри у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

43-річний Джеррард близький до того, щоб очолив клуб Аль-Іттіфак із Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що англієць перебуває у полі зору грецького Олімпіакоса з Пірей, але до конкретної пропозиції справа так і не дійшла.

Нагадаємо, Джеррад у жовтні минулого року був звільнений з Астон Вілли і з того часу перебуває без роботи.