Джеррард очолить клуб із Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.
Колишній наставник Астон Вілла та шотландського Рейнджерс Стівен Джеррард має варіант відновлення кар'єри у чемпіонаті Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
43-річний Джеррард близький до того, щоб очолив клуб Аль-Іттіфак із Саудівської Аравії.
Раніше повідомлялося, що англієць перебуває у полі зору грецького Олімпіакоса з Пірей, але до конкретної пропозиції справа так і не дійшла.
Нагадаємо, Джеррад у жовтні минулого року був звільнений з Астон Вілли і з того часу перебуває без роботи.