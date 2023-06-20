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Арсенал зробив рекордну пропозицію щодо Райса

Арсенал готовий піднімати ціну
Сьогодні 17:25 268 0
Арсенал зробив рекордну пропозицію щодо Райса
Фото - gettyimages
#Вест Гем, #Райс, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Арсенал запропонував за хавбека Вест Гема Деклана Райса 90 млн фунтів, але вже отримав відмову.

Про це повідомляє Sky Sports.

Якби пропозиція прийнята, то це був би рекордний трансфер в історії Арсенала, який раніше в рамках провального трансферу віддав 72 млн фунтів за Ніколаса Пепе.

Вест Гем тепер чекає, що скаже Манчестер Сіті, сподіваючись, що чемпіон Англії запропонує 100+млн за Райса.

Райс минулого сезону провів 50 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що Арсенал впевнений у підписанні водночас нападника Челсі Кая Гаверца та хавбека Вест Гема Деклана Райса.

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