Арсенал зробив рекордну пропозицію щодо Райса

Арсенал готовий піднімати ціну

Арсенал запропонував за хавбека Вест Гема Деклана Райса 90 млн фунтів, але вже отримав відмову.

Про це повідомляє Sky Sports.

Якби пропозиція прийнята, то це був би рекордний трансфер в історії Арсенала, який раніше в рамках провального трансферу віддав 72 млн фунтів за Ніколаса Пепе.

Вест Гем тепер чекає, що скаже Манчестер Сіті, сподіваючись, що чемпіон Англії запропонує 100+млн за Райса.

Райс минулого сезону провів 50 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що Арсенал впевнений у підписанні водночас нападника Челсі Кая Гаверца та хавбека Вест Гема Деклана Райса.