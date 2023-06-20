Арсенал зробив рекордну пропозицію щодо Райса

Джерело - sport.ua.
Арсенал запропонував за хавбека Вест Гема Деклана Райса 90 млн фунтів, але вже отримав відмову.
Про це повідомляє Sky Sports.
Якби пропозиція прийнята, то це був би рекордний трансфер в історії Арсенала, який раніше в рамках провального трансферу віддав 72 млн фунтів за Ніколаса Пепе.
Вест Гем тепер чекає, що скаже Манчестер Сіті, сподіваючись, що чемпіон Англії запропонує 100+млн за Райса.
Райс минулого сезону провів 50 матчів, забив 5 голів і зробив 4 асисти.
Раніше повідомлялося, що Арсенал впевнений у підписанні водночас нападника Челсі Кая Гаверца та хавбека Вест Гема Деклана Райса.