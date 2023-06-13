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Арсенал завершує трансфер Райса

Деклан Райс влітку змінить клуб
Сьогодні 11:55 209 0
Арсенал завершує трансфер Райса
Фото - gettyimages
#Вест Гем, #Райс, #Арсенал Лондон

Джерело - football.uа.

Центральний півзахисник Вест Гем Юнайтед та збірної Англії Деклан Райс близький до переходу в Арсенал.

Про це повідомляє The Guardian.

Арсенал знаходиться на фінальній стадії підписання 24-річного англійця, якого "каноніри" готові зробити найдорожчим трансфером у своїй історії, а "молотобійці" вже змирилися, що втратять свій головний актив та одного з лідерів команди.

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Загальна сума трансферу має становити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Стверджується, що переговори між клубами відбуваються на позитивній ноті, і є впевненість, що сторони дійдуть остаточної угоди найближчим часом.

Раніше Вест Гем підтвердив відхід Райса.

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