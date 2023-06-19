Стала відома ведуча та виконавиця гімну на матчі України з Мальтою

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в 4-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 прийматиме національну команду Мальти.
Про це повідомляє УАФ.
На роль ведучої матчу в словацькій Трнаві запросили Олександру Лободу.
Водночас гімн України цього разу виконає співачка YATSUTA.
Стартовий свисток пролунає сьогодні о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, Україна після фантастичної перемоги в гостях над Північною Македонією (2:3) наздогнала в турнірній таблиці Італію та представника Балкан - в усіх команд по 3 очки після двох зіграних матчів. Лідирує в групі C збірна Англії, у якої 9 очок. У Мальти немає набраних очок, суперник українців зіграв 4 матчі.