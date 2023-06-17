Головне
Збірна України з неймовірним камбеком перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024
Вчора 23:40 1230 1
Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:45 6785
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:36 2167
Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО
Сьогодні 00:20 398
Україна здолала Північну Македонію, Англія розгромила Мальту: результати матчів відбору до Євро-2024
Вчора 23:50 878
Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було
Вчора 23:40 10162
Гра рукою Матвієнка та суперудар Ельмаса: збірна України пропустила двічі за тайм від Північної Македонії - ВІДЕО
Вчора 23:04 798
Україна поступається Північній Македонії після першого тайму - 2:0
Вчора 22:41 222 1
НБА відсторонила захисника Мемфіса Морента на 25 матчів
Вчора 18:18 342
Коли говорять футболісти, експерти мовчать. Ман Сіті виграв Лігу чемпіонів, а Інтер не програв сезон
Вчора 16:23 796
Прямі трансляції

Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 00:36 2167 0
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Фото - Павло Кубанов (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 16 червня, збірні Північної Македонії та України зіграють матч 3-го туру відбору на чемпіонат Європи-2024. Початок - о 21:45 за київським часом.

Дивіться відео голів і огляд матчу в режимі реального часу в цій новині. Пряма трансляція - на MEGOGO та місцевих каналах Суспільного Мовлення (крім OTT).

1:0 - 31' Барді, пенальті

2:0 - 40' Ельмас

2:1 - 62' Забарний

2:2 - 68' Конопля

2:3 - 83' Циганков

Огляд матчу

В іншому матчі групи С Англія прийме Мальту. З турнірним становищем у квінтеті можна ознайомитись за посиланням.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків Історія дня. Чому Ребров боявся помсти від братів Кличків 10013
Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 6785
Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було 10162
Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч Північна Македонія - Україна: найголовніше про матч 7659
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 9853 1
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 339354
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 74550
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 72641 1
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5453
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 13006
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 45968 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13929