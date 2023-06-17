Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 16 червня, збірні Північної Македонії та України зіграють матч 3-го туру відбору на чемпіонат Європи-2024. Початок - о 21:45 за київським часом.

Дивіться відео голів і огляд матчу в режимі реального часу в цій новині. Пряма трансляція - на MEGOGO та місцевих каналах Суспільного Мовлення (крім OTT).

1:0 - 31' Барді, пенальті

2:0 - 40' Ельмас

2:1 - 62' Забарний

2:2 - 68' Конопля

2:3 - 83' Циганков

Огляд матчу

В іншому матчі групи С Англія прийме Мальту. З турнірним становищем у квінтеті можна ознайомитись за посиланням.