Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 16 червня, збірні Північної Македонії та України зіграють матч 3-го туру відбору на чемпіонат Європи-2024. Початок - о 21:45 за київським часом.
Дивіться відео голів і огляд матчу в режимі реального часу в цій новині. Пряма трансляція - на MEGOGO та місцевих каналах Суспільного Мовлення (крім OTT).
1:0 - 31' Барді, пенальті
2:0 - 40' Ельмас
2:1 - 62' Забарний
2:2 - 68' Конопля
2:3 - 83' Циганков
Огляд матчу
В іншому матчі групи С Англія прийме Мальту. З турнірним становищем у квінтеті можна ознайомитись за посиланням.