ПСЖ може перехопити Кейна у Реала

Гаррі Кейн влітку може змінити клуб

ПСЖ може вступити у боротьбу за нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє AS з посилання на Le Parisien.

Актуально: Манчестер Юнайтед не буде втягуватися у "двомісячну сагу" по трансферу Кейна

Однією з цілей ПСЖ став Гаррі Кейн. Клуб досі не визначився з майбутнім Мбаппе, а переговори щодо Коло Муані та Осімхена не є пріоритетними через високу вартість гравців. Щоправда, підписати Кейна, в якого завершується контракт з Тоттенгемом наступного літа, буде складно через президента "шпор" Даніела Леві.

Раніше Реал підготував першу пропозицію щодо Кейна.