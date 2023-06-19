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ПСЖ може перехопити Кейна у Реала

Гаррі Кейн влітку може змінити клуб
Сьогодні 16:40 209 0
ПСЖ може перехопити Кейна у Реала
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Тоттенгем, #Гаррі Кейн

Джерело - football24.ua.

ПСЖ може вступити у боротьбу за нападника Тоттенгема Гаррі Кейна.

Про це повідомляє AS з посилання на Le Parisien.

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Однією з цілей ПСЖ став Гаррі Кейн. Клуб досі не визначився з майбутнім Мбаппе, а переговори щодо Коло Муані та Осімхена не є пріоритетними через високу вартість гравців. Щоправда, підписати Кейна, в якого завершується контракт з Тоттенгемом наступного літа, буде складно через президента "шпор" Даніела Леві.

Раніше Реал підготував першу пропозицію щодо Кейна.

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