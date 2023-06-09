Реал підготував першу пропозицію щодо Кейна

Сума може сягнути 100 мільйонів євро

Реал найближчим часом зробить Тоттенгему першу офіційну пропозицію щодо трансферу Гаррі Кейна.

Про це повідомляє журналіст Рамон Альварес.

Реал запропонує за форварда 80 мільйонів євро плюс 20 мільйонів бонусів. Тоттенгем така пропозиція навряд чи влаштує: "Шпори" хочуть отримати за свого лідера 130 мільйонів, незважаючи на те, що його контракт спливає через рік.

Кейна хоче бачити в Реалі особисто головний тренер команди Карло Анчелотті, який вважає його ідеальною заміною Каріму Бензема. Керівництво Реала спробує оформити трансфер у червні, до старту передсезонних зборів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед хоче безплатно підписати Кейна.