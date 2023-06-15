Манчестер Юнайтед розглядає варіант трансферу форварда Аталанти

Переговори між Манчестер Юнайтед та Тоттенгемом щодо трансферу Гаррі Кейна зайшли в глухий кут, тож "червоні дияволи" розглядають інші варіанти підсилення на позицію центрального нападника.

Про це повідомляє Фабріціо Романо

Манкуніанці вважають, що "шпори" ніколи не хотіли продавати їм Кейна, а тому не збираються втягуватися в "двомісячну сагу". Якщо ж позиція Тоттенгема по Гаррі зміниться, то МЮ повернеться в боротьбу за форварда, але наразі це малоймовірно.

Однією з головних альтернатив Кейну в Манчестері вважають нападника Аталанти Расмуса Гойлунда, який цього сезону забив 9 голів та віддав 2 асисти в 32 матчах Серії А.

Раніше Реал підготував першу пропозицію щодо Кейна.