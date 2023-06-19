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Україна - Мальта: онлайн-трансляція
Фото - Павло Кубанов (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Мальти в межах 4 туру кваліфікації Євро-2024. 

Матч, формально домашній для українців, відбудеться в Трнаві (Словаччина) на стадіоні імені Антона Малатинського 19 червня. Початок о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляція гри. Початок о 19:30.

Пяма трансляція - в медіасервісі MEGOGO та на регіональних телеканалах Суспільного (крім ОТТ-сервісів).

Після двох матчів у збірної України 3 очки - поразка від Англії (2:0), та перемога над Північною Македонією (2:3). Синьо-жовті ділять другу сходинку в турнірній таблиці групи C з Італією та Північною Македонією.

Мальта зазнала трьох празок у тьрох зустрічах і замикає турнірну таблицю. Лідирує Англія зі 100% показникоим - 9 очок у трьох поєдинках.

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