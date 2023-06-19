Став відомий стартовий склад збірної України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 4-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 прийме національну команду Мальти.

Стартовий склад збірної України: 12. Анатолій Трубін, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 17. Юхим Конопля, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 21. Георгій Судаков, 7. Андрій Ярмоленко (к), 15. Віктор Циганков, 9. Владислав Ванат.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 5. Сергій Сидорчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 14. Віталій Буяльський, 16. Віталій Миколенко, 18. Олександр Тимчик, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 23. Андрій Лунін.

З тих футболістів, які зараз перебувають у Скоп'є, до заявки на матч не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин.

Початок матчу о 19:00.

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