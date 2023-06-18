Дем'яненко: Зеленський має звернути увагу на ситуацію Павелка

Віцепрезидент УАФ - про суд над Павелком

Джерело - УАФ.

Суд не дав права виступу легендарним футболістам на захист Андрія Павелка у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Анатолій Дем'яненко.

"Інакше як свавіллям і беззаконням арешт керівника українського футболу назвати важко. Справу "жують" уже багато років, у ній немає навіть експертиз. У ній є висновок антикорупційного органу про відсутність вини Павелка. А тому, щоб зрозуміти, що відбувається насправді, достатньо включити просту логіку. Суд у Києві розглядає справу майже вісім місяців і не бачить жодних законних підстав для застосування такого запобіжного заходу, як арешт. Та тільки-но документи передають у Львів - арешт з’являється наступного ж дня. У перші дні повномасштабного вторгнення в Україну рашисти мріяли повернути сюди злочинну владу Януковича. На щастя, у них це не вийшло, але, схоже, дещо їм таки вдалося. І це дещо - повернення судового беззаконня. Але суддя навіть не надала нам права виступу. Їй було геть неважливо чути нашу думку, позиції, гарантії. Вважаю, що Президент України Володимир Зеленський, з яким ми неодноразово зустрічалися на різних футбольних заходах, має звернути увагу на цю кричущу ситуацію. Як гарант Конституції й дотримання прав громадян України. Точно знаю тільки одне - що це випробування зробить нас лише сильнішими! І все буде добре. Україна переможе", - сказав Дем'яненко.

Раніше легендарний гравець Дніпра та Динамо звернувся до Зеленського у зв'язку з арештом Павелка.

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