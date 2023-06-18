Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

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Чемпіонат Європи 2024. Кваліфікація Груповий етап, група C. Тур 4 19 червня, 2023 рік. 19:00 Збірна України - збірна Мальти Стадіон імені Антона Малатинського (Трнава, Словаччина) Головний арбітр - Рудді Буке (Франція) Трансляція - MEGOGO, Суспільне Текстова трансляція

Збірна України в 4-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 прийматиме національну команду Мальти. Матч відбудеться в понеділок, 19 червня. Початок - о 19:00 за київським часом. Домашньою ареною для "синьо-жовтих" цього разу стане стадіон Антона Малатинського у словацькій Трнаві.

Україна

Збірна України в матчі з Північною Македонією ледь не зіпсувала офіційний дебют на чолі команди Сергію Реброву. Українці поступалися після першого тайму - 0:2. Голи на рахунку Барді та Елмаса.

Однак у другій 45-хвилинці українські футболісти зуміли перевернути хід зустрічі, не в останню чергу завдяки замінам, і зуміли створити епічний камбек. 3:2 - перша перемога збірної України у групі C. Голами відзначились Забарний, Конопля та Циганков.

До матчу проти аутсайдера українці підходять у доброму настрої та, головне, без втрат. У розпорядженні Сергія Реброва, як і раніше, 25 футболістів, 23 з яких потраплять до заявки на матч.

Нагадаємо, через травму червневі зустрічі пропускає один із лідерів команди - Олександр Зінченко.

Мальта

Маленька острівна збірна - абсолютний аутсайдер квінтету C. Мальтійці зазнали трьох поразок у трьох матчах із різницею м'ячів 1:8. Єдиний гол на рахунку Янніка у ворота Північної Македонії.

У розпорядження керманича мальтіців Мікеле Марколіні на гру - 25 футболістів.

Орієнтовні склади

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Сваток, Миколенко, Сидорчук, Судаков, Циганков, Ярмоленко, Мудрик, Ванат.

Мальта: Бонелло, Мускат, Борг, Апапп, Атар, Теума, Гійом'є, Янкам, Мбонг, Джонс, Сатаріано.

Пряма мова

Сергій Ребров (гол.тренер зб.України): буде доступною ввечері напередодні гри...

Мікеле Марколіні (гол.тренер зб.Мальти): буде доступною ввечері напередодні гри...

Історія зустрічей

Команди зустрічалися одного разу - у 2017 році мальтійці здобули мінімальну перемогу в товариській грі - 1:0.

Цифри й факти

Домашня арена збірної України на цей матч вміщує 19 200 глядачів;

Єдиний гол у зустрічі 2017 року забив Зак Мускат, який має шанси зіграти 19 червня;

Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Віктор Циганков, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Едуар Соболь грали проти Мальти у вищезгаданому поєдинку. Артем Довбик і Андрій Лунін були в заявці, але на поле так і не вийшли;

Для капітана збірної України Андрія Ярмоленка гра в Трнаві може стати ювілейною у синьо-жовтій футболці (115);

Мальтійці Стів Борг, Зак Мускат, Бйорн Крістенсен, Генрі Бонелло мають досвід гри зі збірною України.

Прогноз букмекерів

Перемога України - 1,18

Перемога Північної Македонії - 22,0 ;

; Нічия - 9,1;

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 4:0.