Збірна Мальти оголосила заявку на матч відбору Євро-2024 з Україною

До національної команди було викликано 25 виконавців

Тренерський штаб збірної Мальти визначився із заявкою на матчі відбору Євро-2024 проти Англії та України, а також товариську гру з Люксембургом.

Про це повідомляє пресслужба асоціації футболу Мальти.

До неї увійшли 25 футболістів.

Воротарі: Генрі Бонелло (Хамрун Спартанс), Кейн Формоза (Валлетта), Меттью Грек (Сіренс)

Захисники: Зак Мускат (Фаренсе, Португалія), Жан Борг (Фіделіс Андріа, Італія), Фердинандо Апап, Курт Шоу (обидва - Гіберніанс), Стів Борг (Хамрун Спартанс), Карл Мікаллеф (Гуджа Юнайтед)

Півзахисники: Хуан Корбалан, Раян Камензулі, Меттью Гійом'є, Джозеф Мбонг (усі - Хамрун Спартанс), Адам Магрі (Флоріана), Стівен Пізані, Ніколай Мускат (обидва - Гзіра Юнайтед), Кейн Ат Янкам (обидва - Біркіркара), Бйорн Крістенсен, Джейк Грек (обидва - Гіберніанс).

Нападники: Джоді Джонс (Ноттс Каунті, Англія), Юрген Дегабріеле (Гіберніанс), Шон Дімек (Валлетта), Кіріан Нвоко (Санта-Лючія), Люк Монтебелло (Біркіркара), Александер Сатаріано (Бальцан).

Нагадаємо Мальта почала відбір Євро-2024 з поразок Італії (0:2) і Північної Македонії (1:2). 9 червня підопічні Мікеле Марколіні проведуть спаринг проти Люксембургу, а потім у рамках кваліфікації зустрінуться з Англією (16 червня) та Україною (19 червня).

Раніше Сергій Ребров розповів про інститут збірних в Україні. Також, новий наставник національної команди розкрив деталі формування заявки збірної на червневі матчі.