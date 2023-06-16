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Збірна України назвала заявку на гру з Північною Македонією

У заявку не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин.
Сьогодні 10:34 460 0
Збірна України назвала заявку на гру з Північною Македонією

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в другому для себе матчі відбору до Євро-2024 зіграє на виїзді з національною командою Північної Македонії.

Про це повідомляє УАФ.

Заявка збірної України на матч із Північною Македонією:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Владислав Ванат, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

З тих футболістів, які зараз перебувають у Скоп'є, до заявки на матч не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин.

Початок о 21:45 за київським часом.

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