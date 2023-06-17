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Арсенал має намір підписати і Райса і Гаверца влітку

Челсі відхилили першу пропозицію по Гаверцу
Сьогодні 18:23 136 0
Арсенал має намір підписати і Райса і Гаверца влітку
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

Арсенал впевнений у підписанні водночас нападника Челсі Кая Гаверца та хавбека Вест Гема Деклана Райса.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Лондонці знаходяться на просунутих стадіях перемовин з обома гравцями, зараз плануються наступні кроки.

Челсі відхилили першу пропозицію по Гаверцу, однак головний тренер Мікель Артета наполягає на цій угоді.

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