Арсенал має намір підписати і Райса і Гаверца влітку

Арсенал впевнений у підписанні водночас нападника Челсі Кая Гаверца та хавбека Вест Гема Деклана Райса.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Лондонці знаходяться на просунутих стадіях перемовин з обома гравцями, зараз плануються наступні кроки.

Челсі відхилили першу пропозицію по Гаверцу, однак головний тренер Мікель Артета наполягає на цій угоді.

News #Havertz: Been told Arsenal is very confident to sign both: Rice & Havertz! Despite of the fact that Chelsea has rejected the first offer. Arteta is pushing for Havertz!



➡️ @Arsenal are in advanced stages with both players

➡️ No Bayern offer for #Havertz yet.



Arsenal is… pic.twitter.com/jUthjX3NwN