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Гвардіола хоче очолити національну збірну

Жузеп Гвардіола може очолити національну збірну
Сьогодні 15:38 319 0
Гвардіола хоче очолити національну збірну
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола може розпочати роботу з національною збірною після того, як покине пост наставника "містян".

Про це повідомляє The Guardian.

Раніше 52-річний іспанець планував очолити один з клубів Серії А, щоб досягти успіху у чотирьох найкращих лігах Європи, але його плани змінилися. Тепер Гвардіола хоче попрацювати зі збірною.

Угода про співпрацю між тренером та Манчестер Сіті діє до літа 2025 року.

Нагадаємо, Гвардіола вийшов на друге місце за кількістю трофеїв серед тренерів.

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