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Хорватія дотиснула Нідерланди у півфіналі Ліги націй

Хорватія зіграє у фіналі
Сьогодні 08:08 950 0
Хорватія дотиснула Нідерланди у півфіналі Ліги націй
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Збірна Нідерландів поступилась Хорватії у півфінальному матчі Ліги А Ліги націй.

Мат завершився у додатковий час з рахунком 4:2.

Таким чином Хорватія першою вийшла до фіналу Ліги націй УЄФА, тоді як Нідерланди гратимуть матч за третє місце на турнірі проти переможеної збірної з пари Італія – Іспанія.

Ліга націй УЄФА

Півфінал, 14 червня

Нідерланди – Хорватія  2:4 (1:0, 2:2)

Голи: 1:0 - 36 Мален, 1:1 - 55 Крамарич (пен), 1:2 - 73 Пашалич, 2:2 - 90+6 Ланг, 2:3 - 98 Петкович, 2:4 - 116 Модрич (пен)

Попередження:  де Йонг, 38, Копмейнерс, 93, Маласія, 115 – Брозович, 17, Пашалич, 24, Брозович, 63, Лівакович, 90+2

Нідерланди: Бейлов – Аке (Маласія, 106), ван Дейк, Гертрейда, Думфріс (Ланг, 86) – Ф. де Йонг, Копмейнерс, Віффер (Вейналдум, 75) – Сімонс (Вегхорст, 64), Гакпо (де Рон, 106), Мален (Бергвейн, 75).

Хорватія: Лівакович – Перішич, Віда, Шутало (Петкович, 91), Юранович (Станишич, 78) – Ковачич (Маєр, 86), Брозович, Модрич (Барішич, 119) – Іванушец (Влашич, 78), Крамарич (Ерлич, 90), Пашалич.

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