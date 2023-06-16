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Інгулець призначив головного тренера

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Інгулець призначив головного тренера
#Інгулець, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Владислав Лупашко

Джерело - inhulets.com.

Інгулець призначив Владислава Лупашка головним тренером клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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Владислав прийшов до клубу у 2017 році і майже одразу став його лідером і капітаном.

Після п'яти сезонів на полі у футболці Інгульця і завершення кар'єри гравця, залишився в команді і перейшов працювати у тренерський штаб під керівництвом спочатку Сергія Лавриненка, потім Младена Бартуловича і останню половину сезону - Сергія Ковальця.

Сезон 2022/23 Інгулець завершив на 14-му місці в турнірній таблиці, а у перехідних матчах поступився ЛНЗ.

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