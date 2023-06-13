Поворознюк: Дуже жалкую, що поставив Ковальця

Президент Інгульця Олександр Поворознюк жалкує, що призначив Сергія Ковальця головним тренером команди.

Про це заявив сам функціонер.

"Новий тренер? На сьогодні навіть над цим не думав. Я думаю, що Лупашко – дуже розумний хлопець. Ще трошечки йому досвіду, він його набереться з часом.

Дуже жалкую, що я поставив Ковальця. Це моя помилка була.

Навіть любий із моїх тих хто є поставив би - було б краще. Я зараз просто вивчаю, що вони робили, і чого зараз команда не може бігти, тому що фізично вони дуже погано підготувалися взимку, хоча я гроші не жалів.

Оцю фізику треба закладати взимку, вони цього не зробили. Ми стартанули добре, а потім пішло на спад", - сказав Поворознюк.