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Поворознюк: Дуже жалкую, що поставив Ковальця

Сьогодні 20:23 327 0
Поворознюк: Дуже жалкую, що поставив Ковальця
#Олександр Поворознюк, #Сергій Ковалець

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк жалкує, що призначив Сергія Ковальця головним тренером команди.

Про це заявив сам функціонер.

"Новий тренер? На сьогодні навіть над цим не думав. Я думаю, що Лупашко – дуже розумний хлопець. Ще трошечки йому досвіду, він його набереться з часом.

Дуже жалкую, що я поставив Ковальця. Це моя помилка була.

Навіть любий із моїх тих хто є поставив би - було б краще. Я зараз просто вивчаю, що вони робили, і чого зараз команда не може бігти, тому що фізично вони дуже погано підготувалися взимку, хоча я гроші не жалів.

Оцю фізику треба закладати взимку, вони цього не зробили. Ми стартанули добре, а потім пішло на спад", - сказав Поворознюк.

54-річний Ковалець очолив Інгулець 29 грудня 2022 року та пропрацював до початку червня.

Під керівництвом Ковальця Інгулець провів 16 матчів в УПЛ: 5 перемог, 3 нічиї та 8 поразок з загальним рахунком 10:16. Зокрема, на чолі з Ковальцем команда перемогла Динамо (2:0).

Сезон 2022/23 Інгулець завершив на 14-му місці в турнірній таблиці. Команда набрала 31 очко і зараз грає перехідні матчі з ЛНЗ за право залишитися в УПЛ.

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