Поворознюк: Дуже жалкую, що поставив Ковальця

Джерело - Чемпіон.
Президент Інгульця Олександр Поворознюк жалкує, що призначив Сергія Ковальця головним тренером команди.
Про це заявив сам функціонер.
"Новий тренер? На сьогодні навіть над цим не думав. Я думаю, що Лупашко – дуже розумний хлопець. Ще трошечки йому досвіду, він його набереться з часом.
Дуже жалкую, що я поставив Ковальця. Це моя помилка була.
Навіть любий із моїх тих хто є поставив би - було б краще. Я зараз просто вивчаю, що вони робили, і чого зараз команда не може бігти, тому що фізично вони дуже погано підготувалися взимку, хоча я гроші не жалів.
Оцю фізику треба закладати взимку, вони цього не зробили. Ми стартанули добре, а потім пішло на спад", - сказав Поворознюк.
54-річний Ковалець очолив Інгулець 29 грудня 2022 року та пропрацював до початку червня.
Під керівництвом Ковальця Інгулець провів 16 матчів в УПЛ: 5 перемог, 3 нічиї та 8 поразок з загальним рахунком 10:16. Зокрема, на чолі з Ковальцем команда перемогла Динамо (2:0).
Сезон 2022/23 Інгулець завершив на 14-му місці в турнірній таблиці. Команда набрала 31 очко і зараз грає перехідні матчі з ЛНЗ за право залишитися в УПЛ.