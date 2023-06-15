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Мудрик, Трубін, Судаков та Ванат - у заявці молодіжної збірної України на Євро-2023

Офіційна заявка молодіжної збірної України на Євро-2023 (U-21)
Сьогодні 17:00 394 0
Мудрик, Трубін, Судаков та Ванат - у заявці молодіжної збірної України на Євро-2023
#Збірна України U-21, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань визначив список із 23-х гравців, які будуть виступати на чемпіонаті Європи 2023 року серед команд U-21.

Про це повідомляє УАФ.

Офіційна заявка молодіжної збірної України на Євро-2023 (U-21):

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Кирило Фесюн (Колос Ковалівка)

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота (обидва – Динамо Київ), Максим Таловєров (ЛАСК Австрія), Олексій Сич (Кортрейк Бельгія) Ростислав Лях (Рух Львів), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ)

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Півзахисники: Володимир Бражко (Зоря Луганськ), Іван Желізко (Валмієра Латвія), Олексій Кащук (Сабах Азербайджан), Микола Михайленко (Олександрія), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгій Судаков (усі – Шахтар Донецьк), Михайло Мудрик (Челсі Англія)

Нападники: Богдан В'юнник (ГАК Австрія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Загалом у форумі, що відбуватиметься у період із 21 червня до 8 липня в Грузії та Румунії, братимуть участь 16 команд.

За підсумками жеребкування, яке відбулося 18 жовтня минулого року в Бухаресті, синьо-жовті потрапили до групи В, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією.

Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Нагадаємо, молодіжна збірна України переграла Кувейт у контрольному матчі.

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