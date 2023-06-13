Молодіжна збірна України переграла Кувейт у контрольному матчі

Забитими голами відзначилися В'юнник та Сікан

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 червня, відбувся контрольний матч, в якому зустрінуться збірні України U-21 та Кувейту U-21.

Підопічні Руслана Ротаня святкували перемогу з рахунком 2:0. Забитими голами відзначилися В'юнник та Сікан.

Молодіжна збірна України U-21 веде підготовку до Євро-2023 U-21, що проходитиме з 21 червня по 8 липня у Грузії та Румунії. Команда займається у австрійському регіоні Штирія. Також у синьо-жовтої збірної на 16 червня заплановано спаринг із командою Ірландії U-21.

Контрольний матч

13 червня

Україна U-21 - Кувейт U-21 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 В'юнник, 2:0 - 80 Cікан

Україна U-21 (старт): Фесюн, Драмбаєв, Салюк, Таловэров, Сич, Желізко, Очеретько, Рубчинський, В'юнник, Назаренко, Алефіренко.

Україна U-21 (запас): Сапутін, Вівчаренко, Сирота, Сікан, Кащук, Криськів, Лях, Брагару, Сігєєв.