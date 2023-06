Мбаппе: Ніколи не обговорював продовження контракту з ПСЖ

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе не бажає продовжити контракт з паризьким клубом.

Про це заявив сам гравець.

🚨🚨 Kylian Mbappé statement to AFP.



“I have NEVER discussed any contract renewal with PSG”.



“The board has been informed since July 15th, 2022 of my decision not to extend beyond 2024 — and the letter sent was only meant to confirm what I already told them”. pic.twitter.com/ggaO5ZPfqm