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Мбаппе: Ніколи не обговорював продовження контракту з ПСЖ

Форвард виступив із заявою
Сьогодні 16:39 248 0
Мбаппе: Ніколи не обговорював продовження контракту з ПСЖ
#Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе не бажає продовжити контракт з паризьким клубом.

Про це заявив сам гравець.

"Я ніколи не обговорював продовження контракту з ПСЖ.

Керівництво було проінформовано ще з 15 липня 2022 року про моє рішення не продовжувати роботу після 2024 року. І мій надісланий лист мав лише підтвердити те, що я їм уже сказав", - заявив Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ спробує продати гравця цього літа, щоб не втратити його безкоштовно наступного року. Головним претендентом на підписання форварда є мадридський Реал.

Раніше форвард повідомив ПСЖ, що він не продовжуватиме контракт на додатковий сезон. Нинішній договір Мбаппе розрахований до літа 2024 року та містить пункт про пролонгацію на один рік за бажанням сторін. Відмовившись від продовження, Кіліан отримає статус вільного агента наприкінці сезону-2023/24.

Також була інформація, що ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер.

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