Коломойський скорочує фінансування СК Дніпро-1

Клуб чекають зміни у фінансуванні

Джерело - Чемпіон.

Неофіційний власник Дніпра-1 Ігор Коломойський провів зустріч зі спортивним директором клубу Євгеном Красніковим і головним тренером Олександром Кучером.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, було озвучено рішення, що фінансування команди буде скорочено. Кучер і Красніков залишаються на своїх посадах. Також буде розпродаж легіонерів, а Пеглоу і Бланко хочуть зберегти у своїх рядах.

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Крім того, дніпрянам було поставлено конкретне завдання - вихід у груповий етап Ліги Європи або Ліги конференцій.

Нагадаємо, за підсумками чемпіонату СК Дніпро-1 посів у турнірній таблиці УПЛ другу сходинку, програвши чемпіонство Шахтарю на фініші сезону.

Раніше про зменшення фінансування клубу повідомляв ведучий KDK Андрій Сеньків.