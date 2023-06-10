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Кучер і Красніков залишаться у Дніпрі-1

Завдання - потрапити у груповий етап єврокубків
Сьогодні 13:09 396 0
Кучер і Красніков залишаться у Дніпрі-1
#Євген Красніков, #Олександр Кучер

Джерело - UA-футбол.

Головний тренер та спортивний директор Дніпра-1 Олександр Кучер і Євген Красніков залишаються на своїх посадах. 

Про це повідомляють журналісти проекту ТаТоТаке.

Новий контракт Довбика з Дніпром-1 - точно не спортивне самогубство. Клуб прогресує, а перспективи для збірної ростуть і в УПЛ

Керівництво клубу вирішило не робити змін на ключових посадах. При цьому, річний бюджет срібного призера як мінімум не збільшиться, повідомляє джерело: гучних вхідних трансферів очікувати не варто, а ось вихідні будуть. За наявності попиту реальний продаж не тільки Артема Довбика.

Найімовірніше, клуб попрощається з більшістю легіонерів - найбільші шанси залишитись мають хіба що Бланко та Пеглоу. Трансферна робота триватиме з акцентом на внутрішній ринок. Нагальний пріоритет - пошук якісного голкіпера.

Турнірні завдання на сезон - потрапити у груповий етап єврокубків та бути серед лідерів УПЛ. Нагадаємо, що для групового етапу будь-якого з євротурнірів Дніпру-1 влітку потрібно виграти одне з трьох протистоянь на виліт.

Раніше Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1.

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