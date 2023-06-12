Сеньків: Коломойський більше не збирається вливати в Дніпро-1 гроші

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 може мати певні фінансові проблеми через зменшення фінансування з боку Ігоря Коломойського.

Про це заявив ведучий KDK Андрій Сеньків.

"З того, що я знаю – в Дніпрі-1 дуже твердо націлені продати Довбика цього літа. Це критично необхідно. Наскільки я знаю, Коломойський відверто "прикрутив гайки" Дніпру-1, у них небагато зараз варіантів для отримання грошей. Єдині варіанти – продаж гравців.

Актуально: Кучер і Красніков залишаться у Дніпрі-1

Тому Пеглов, Довбик, Піхальонок, Бланко: кого зможуть – продадуть, щоб команда функціонувала. Наскільки я розумію, Коломойський більше не збирається вливати в "Дніпро-1" гроші. Навіть взимку, коли Дніпро-1 вже нікого не купував, а брав вільних агентів - це вже був такий собі дзвіночок", - сказав Сеньків.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!