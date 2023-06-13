Челсі зацікавлений у трансфері Мбаппе

Челсі попередньо готовий підписати форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє The Times.

Лондонці були зацікавлені у підписанні 24-річного француза ще раніше, тоді йшлося про спільний інтерес разом з Манчестер Сіті, однак "містяни" після цього придбали Ерлінга Голанда та тепер не розглядають француза. Ще одна потенційна опція для Мбаппе – Манчестер Юнайтед.

Раніше форвард повідомив ПСЖ, що він не продовжуватиме контракт на додатковий сезон. Нинішній договір Мбаппе розрахований до літа 2024 року та містить пункт про пролонгацію на один рік за бажанням сторін. Відмовившись від продовження, Кіліан отримає статус вільного агента наприкінці сезону-2023/24.

Також була інформація, що ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер.