Соломон може безплатно покинути Шахтар

Соломон може змінити клуб

Головний тренер Фулгема Марку Сілва наполягає, щоб зберегти в складі вінгерів Манора Соломона та Вілліана.

Про це повідомляє The Athletic.

34-річному бразильцю клуб запропонував пролонгацію контракту ще на сезон. Натомість 23-річний ізраїльтянин, який належить Шахтарю, зацікавив Тоттенгем.

Зазначається, що Соломон отримав від ФІФА підтвердження, що влітку може безплатно покинути українську команду. Його контракт з гірниками розрахований до 31 грудня.

Раніше Шахтар пригрозив судом клубам, які хочуть безплатно підписати легіонерів гірників.