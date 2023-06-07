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Соломон хоче залишитися у Фулгемі

Гравець хоче продовжити грати за Фулгем
Сьогодні 18:55 206 0
Соломон хоче залишитися у Фулгемі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - sport.ua.

Вінгер Шахтаря Манор Соломон, який сезон-2022/23 провів у Фулгемі, має намір продовжити своє перебування в таборі "дачників", попри інтерес до його персони з боку Тоттенгема.

Про це повідомляє HammyEnd.com.

Соломон має можливість самостійно вирішувати питання про своє найближче майбутнє, оскільки ФІФА продовжила дію дозволу для легіонерів із УПЛ переходити до інших клубів в односторонньому порядку.

Не виключено, що Соломон підпише тимчасову угоду із Фулгемом на півроку, після чого в нього закінчиться контракт із "гірниками" й він оформить постійну угоду з "дачниками". Також існує варіант, коли лондонці влітку домовляться із Шахтарем про повноцінний трансфер, і тоді Манор стане футболістом Фулгема на постійній основі.

Повідомляється, що деякі відомі ексфутболісти з Ізраїлю порекомендували Соломону не йти до Тоттенгема, а продовжити виступи за Фулгем. Зокрема таку пораду Манору дав Йоссі Бенаюн.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем може підписати вінгера Шахтаря Соломона.

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