Реал готовий зробити пропозицію щодо Мбаппе

Нападник влітку може змінити клуб

Реал готовий оформити трансфер нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Get France Football News.

Форвард повідомив, що він не продовжуватиме контракт із французькою командою на додатковий сезон. Нинішній договір Мбаппе розрахований до літа 2024 року та містить пункт про пролонгацію на один рік за бажанням сторін. Відмовившись від продовження, Кіліан отримає статус вільного агента наприкінці сезону-2023/24.

Президент Реала Перес заявив, що клуб підпише гравця, але не у 2023 році. Для Вершкових форвард ПСЖ є головною трансферною метою.

Кіліан провів 43 поєдинки за ПСЖ у всіх турнірах сезону. На рахунку форварда — 41 гол та 10 асистів.

Раніше ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер.