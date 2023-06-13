Головне
Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі
Вчора 21:00 1741
Степаненко, Циганков і Мудрик зіграли ювілейні матчі за збірну України
Сьогодні 10:24 348
Денвер - чемпіон НБА
Сьогодні 08:09 417
Німеччина - Україна 3:3: огляд матчу
Вчора 22:07 1525
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО
Вчора 20:43 4796
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів
Вчора 20:01 16093
Луческу відхилив пропозицію ЦСКА
Вчора 16:40 674
Суперудар Назаренка, неймовірний забіг Коноплянки та гольова феєрія: яким був перший товариський матч України та Німеччини
Вчора 13:59 1182
Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат Європи 3х3
Вчора 12:40 468
Помер власник Монци та колишній президент Мілана Берлусконі
Вчора 11:45 963 1
Прямі трансляції

Реал готовий зробити пропозицію щодо Мбаппе

Нападник влітку може змінити клуб
Сьогодні 11:13 285 0
Реал готовий зробити пропозицію щодо Мбаппе
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - sportarena.com.

Реал готовий оформити трансфер нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Get France Football News.

Форвард повідомив, що він не продовжуватиме контракт із французькою командою на додатковий сезон. Нинішній договір Мбаппе розрахований до літа 2024 року та містить пункт про пролонгацію на один рік за бажанням сторін. Відмовившись від продовження, Кіліан отримає статус вільного агента наприкінці сезону-2023/24.

Президент Реала Перес заявив, що клуб підпише гравця, але не у 2023 році. Для Вершкових форвард ПСЖ є головною трансферною метою.

Кіліан провів 43 поєдинки за ПСЖ у всіх турнірах сезону. На рахунку форварда — 41 гол та 10 асистів. 

Раніше ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер.

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 21872
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО 4796
Німеччина - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч Німеччина - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч 2676
ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер 2526
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 8586
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів 16093
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5306
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4782
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7748
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11088
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15139 6
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 37099 1