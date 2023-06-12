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Мілан намагається переконати Тюрама в переході

Протягом останніх годин "россонері" кілька разів контактували з гравцем
Сьогодні 13:58 179 0
Мілан намагається переконати Тюрама в переході
Фото: Getty Images
#Мілан, #Маркус Тюрам

Джерело - Чемпіон.

Мілан продовжує спроби підписати французького нападника Маркуса Тюрама.

Про це  повідомляє MilanNews.it.

Протягом останніх годин "россонері" кілька разів контактували з гравцем.

У Тюрама є більш вигідна пропозиція від ПСЖ, але Мілан намагається переконати француза в необхідності переходу, наполягаючи на ігровому аспекті.

Контракт Маркуса з Боруссією Менхенгладбах закінчується 30 червня.

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Допис, поширений MilanNews.it (@milannewsitofficial)

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