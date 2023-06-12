Мілан намагається переконати Тюрама в переході

Джерело - Чемпіон.
Мілан продовжує спроби підписати французького нападника Маркуса Тюрама.
Про це повідомляє MilanNews.it.
Протягом останніх годин "россонері" кілька разів контактували з гравцем.
У Тюрама є більш вигідна пропозиція від ПСЖ, але Мілан намагається переконати француза в необхідності переходу, наполягаючи на ігровому аспекті.
Контракт Маркуса з Боруссією Менхенгладбах закінчується 30 червня.
Переглянути цей допис в Instagram
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!