Мілан намагається переконати Тюрама в переході

Протягом останніх годин "россонері" кілька разів контактували з гравцем

Джерело - Чемпіон.

Мілан продовжує спроби підписати французького нападника Маркуса Тюрама.

Про це повідомляє MilanNews.it.

Протягом останніх годин "россонері" кілька разів контактували з гравцем.

У Тюрама є більш вигідна пропозиція від ПСЖ, але Мілан намагається переконати француза в необхідності переходу, наполягаючи на ігровому аспекті.

Контракт Маркуса з Боруссією Менхенгладбах закінчується 30 червня.

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