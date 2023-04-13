Тюрам покине Боруссію Менхенгладбах вільним агентом

Тюрам може перейти в клуб з іншого чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Боруссії Менхенгладбах Маркус Тюрам не буде продовжувати контракт з клубом, який спливає у червні цього року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Відхід француза влітку підтвердив спортивний директор менхенгладбахців Роланд Віркус.

Тюрам вивчає низку пропозицій з різних чемпіонатів.