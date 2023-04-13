Тюрам покине Боруссію Менхенгладбах вільним агентом

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Боруссії Менхенгладбах Маркус Тюрам не буде продовжувати контракт з клубом, який спливає у червні цього року.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Відхід француза влітку підтвердив спортивний директор менхенгладбахців Роланд Віркус.
Тюрам вивчає низку пропозицій з різних чемпіонатів.
Borussia Mönchengladbach director Roland Virkus: “Ramy Bensebaini and Marcus Thuram will leave the club as free agents in June”. 🚨⚪️⚫️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2023
Bensebaini will join Borussia Dortmund; Thuram is considering many approaches and bids from different countries. pic.twitter.com/xxiNl01hCk