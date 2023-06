ПСЖ проявляє інтерес до підписання нападника Маркуса Тюрама.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

25-річний футболіст влітку стане вільним агентом.

Француз не продовжив контракт з Боруссією Менхенгладбах.

#PSG are interested in signing Marcus #Thuram as a free agent. #transfers