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Атлетіко готовий знову віддати Фелікса в оренду

Переговори з Челсі тривають
Сьогодні 17:11 246 0
Атлетіко готовий знову віддати Фелікса в оренду
#Атлетіко, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі та Атлетіко Мадрид продовжують переговори з приводу майбутнього Жоау Фелікса, термін оренди якого закінчується наприкінці сезону. 

Про це повідомляє Evening Standard.

Іспанський клуб не збирається знижувати свої вимоги.

Атлетіко вимагає за викуп Жоау Фелікса 88 мільйонів фунтів. Челсі хоче включити в угоду своїх гравців - Марка Кукурелью і П'єра-Емеріка Обамеянга.

Також Матрацники готові віддати Фелікса в ще одну, річну оренду, але вимагає за нього 16 мільйонів фунтів. За нинішню піврічну оренду Челсі заплатив 10 мільйонів фунтів.

Раніше Моурінью відмовився повертатися у Челсі.

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