Голанд: Не міг уявити, що виграю Лігу чемпіонів у 22 роки

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд мав шанси забити гол у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера (1:0).

Про це розповів сам норвезький бомбардир.

"Неймовірні відчуття! Навіть у своїх найсміливіших мріях я не міг собі уявити, що виграю цей турнір у 22 роки. Це доводить, що все можливо для хлопця з маленького норвезького містечка. Думаю, що через пару днів, коли емоції вляжуться, я знову захочу виграти цей трофей.

Я ще можу додати. Значно. Був важкий матч. У мене було кілька добрих моментів у першому таймі. У свій день я міг забити два голи. Але, якщо чесно, я не надто переживаю з цього приводу. У фіналах першому місці перемога. Все зводиться до того, щоб зіграти як одне ціле та виграти трофей.

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Це був дуже відповідальний матч. Тиск був неймовірним. Але працювати з Гвардіолою – це щось. У нас добрі стосунки. Він чудово допомагає мені з самого першого дня у цьому клубі. З нетерпінням чекаю наступного сезону та можливості навчитися чогось нового. Він найкращий тренер у світі. Я дуже радий, що можу тренуватись під його керівництвом щодня.

Наступного сезону нам доведеться захищати те, чого ми досягли цього. Так це працює. Через один-два місяці все забудеться, і нам доведеться починати все з нуля", — сказав Голанд.