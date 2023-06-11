Головне
Манчестер Сіті - переможець Ліги чемпіонів - 2022/2023
Вчора 23:55 1277
4 роки тому збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу U-20
Сьогодні 13:48 290
Рекорди та цифри фіналу Ліги чемпіонів - 2022/23
Сьогодні 13:29 411
Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки
Сьогодні 12:58 3165
Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012
Сьогодні 10:47 2358
Лопес переміг Тейлора у бою за пояс WBO
Сьогодні 08:38 1018
Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver
Сьогодні 08:15 1415
Ліга чемпіонів. Фінал. Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу
Сьогодні 00:27 1356
Манчестер Сіті - Інтер: онлайн відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:15 1345
Манчестер Сіті - Інтер 1:0. Як це було
Вчора 23:55 8681
Прямі трансляції

Голанд: Не міг уявити, що виграю Лігу чемпіонів у 22 роки

Голанд прокоментував перемогу над Інтером (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів.
Сьогодні 15:08 273 0
Голанд: Не міг уявити, що виграю Лігу чемпіонів у 22 роки
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд мав шанси забити гол у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера (1:0).

Про це розповів сам норвезький бомбардир.

"Неймовірні відчуття! Навіть у своїх найсміливіших мріях я не міг собі уявити, що виграю цей турнір у 22 роки. Це доводить, що все можливо для хлопця з маленького норвезького містечка. Думаю, що через пару днів, коли емоції вляжуться, я знову захочу виграти цей трофей.

Я ще можу додати. Значно. Був важкий матч. У мене було кілька добрих моментів у першому таймі. У свій день я міг забити два голи. Але, якщо чесно, я не надто переживаю з цього приводу. У фіналах першому місці перемога. Все зводиться до того, щоб зіграти як одне ціле та виграти трофей.

Актуально: Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу

Це був дуже відповідальний матч. Тиск був неймовірним. Але працювати з Гвардіолою – це щось. У нас добрі стосунки. Він чудово допомагає мені з самого першого дня у цьому клубі. З нетерпінням чекаю наступного сезону та можливості навчитися чогось нового. Він найкращий тренер у світі. Я дуже радий, що можу тренуватись під його керівництвом щодня.

Наступного сезону нам доведеться захищати те, чого ми досягли цього. Так це працює. Через один-два місяці все забудеться, і нам доведеться починати все з нуля", — сказав Голанд.

Нагадаємо, Голанд став найкращим бомбардиром сезону у Лізі чемпіонів.

Відзначимо, що Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Свьонтек після перемоги на Ролан Гаррос: Я підтримую всіх українців Свьонтек після перемоги на Ролан Гаррос: Я підтримую всіх українців 5608
Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів 5559
Манчестер Сіті - Інтер 1:0. Як це було Манчестер Сіті - Інтер 1:0. Як це було 8681
Збірна України по булітах перемогла Бразилію на шляху до півфіналу з сокки Збірна України по булітах перемогла Бразилію на шляху до півфіналу з сокки 14818
Манчестер Сіті - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Фінал Ліги чемпіонів 4365
Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі 5775
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2156
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36342
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 37041 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 73940
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 83312 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17561 7