Голанд – найкращий бомбардир Ліги чемпіонів-2022/23

Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів-2022/23.
Про це повідомляє УЄФА.
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Норвежець практично гарантував собі звання у попередніх раундах турніру, забивши 12 м’ячів.
Найближчим конкурентом Голанда залишився форвард Ліверпуля Мохамед Салах (8 м’ячів). До п’ятірки бомбардирів увійшли Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид, 7 голів), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 7) та Жоау Маріу (Бенфіка, 6).
Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.