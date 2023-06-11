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Голанд – найкращий бомбардир Ліги чемпіонів-2022/23

Нападник забив 12 голів
Сьогодні 12:40 162 0
Голанд – найкращий бомбардир Ліги чемпіонів-2022/23
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів-2022/23.

Про це повідомляє УЄФА.

Актуально: Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу

Норвежець практично гарантував собі звання у попередніх раундах турніру, забивши 12 м’ячів.

Найближчим конкурентом Голанда залишився форвард Ліверпуля Мохамед Салах (8 м’ячів). До п’ятірки бомбардирів увійшли Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид, 7 голів), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 7) та Жоау Маріу (Бенфіка, 6).

Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.

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