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Індзагі: Інтер провів відмінну гру

Сімоне Індзагі прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:08 220 0
Індзагі: Інтер провів відмінну гру
Фото - gettyimages
#Інтер, #Манчестер Сіті, #Сімоне Індзагі

Джерело - uefa.com.

Інтер показав ідеальну команду гру у фіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:1).

Про це розповів головний тренер італійського клубу Сімоне Індзагі.

"За останні 20 хвилин ми кілька разів були близькі до того, щоб забити, і я б із задоволенням зіграв разом із командою в додатковий час, тому що ми на це заслуговували.

Пригоди в цій Лізі чемпіонів для Інтера були винятковими, і ми хочемо тепер знову повернутись до фіналу, і в нас є для цього можливості.

Ми дійшли до 10 червня, зігравши 57 матчів за сезон. Для мене це надзвичайна подорож. Я пишаюся хлопцями, тому що вони заслуговують на більше.

Я зробив хлопцям компліменти після гри, тому що вони показали себе чудово. Я знаю, що це важкий момент, ми програли фінал, який хотіли виграти за будь-яку ціну, але вони повинні пишатись.

Актуально: Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу

Команда була ідеальною в спільній роботі. Ми грали проти дуже сильної команди і мало поступались у боротьбі. Пам'ятаю лише один сейв Онани під час моменту Фодена.

Щиро обіймаю наших уболівальників, які були чудовими. Думаю, весь світ побачив, що Інтер провів відмінну гру. Я бачив гравців пригнічених і сумних, але футбол такий. Нічого не поробиш. Ми повинні пишатися подоланим шляхом", — заявив Індзагі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.

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