Манчестер Сіті виграв перший требл у своїй історії

Історична перемога для Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 і оформив требл – команда в одному сезоні виграла чемпіонат та Кубок Англії, а також Лігу чемпіонів.

Останній до цього требл оформила Баварія у сезоні 2019/20.

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З урахуванням Манчестер Сіті, требл в європейській історії оформили 10 разів (Селтік, Аякс, ПСВ, Манчестер Юнайтед, Барселона двічі, Інтер та Баварія двічі).

Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.