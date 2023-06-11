Манчестер Сіті виграв перший требл у своїй історії

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 і оформив требл – команда в одному сезоні виграла чемпіонат та Кубок Англії, а також Лігу чемпіонів.
Останній до цього требл оформила Баварія у сезоні 2019/20.
Актуально: Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу
З урахуванням Манчестер Сіті, требл в європейській історії оформили 10 разів (Селтік, Аякс, ПСВ, Манчестер Юнайтед, Барселона двічі, Інтер та Баварія двічі).
Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.