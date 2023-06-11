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Манчестер Сіті виграв перший требл у своїй історії

Історична перемога для Манчестер Сіті
Сьогодні 09:39 329 0
Манчестер Сіті виграв перший требл у своїй історії
#Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 і оформив требл – команда в одному сезоні виграла чемпіонат та Кубок Англії, а також Лігу чемпіонів.

Останній до цього требл оформила Баварія у сезоні 2019/20.

Актуально: Манчестер Сіті - Інтер 1:0: огляд матчу

З урахуванням Манчестер Сіті, требл в європейській історії оформили 10 разів (Селтік, Аякс, ПСВ, Манчестер Юнайтед, Барселона двічі, Інтер та Баварія двічі).

Нагадаємо, Манчестер Сіті став 23-м клубом, який виграв Лігу чемпіонів.

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