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Інтер знайшов нового титульного спонсора на фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 22:12 141 0
Інтер знайшов нового титульного спонсора на фінал Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#Інтер

Джерело - Чемпіон.

Інтер оголосив про початок співпраці з відомою кінокомпанією Paramount Pictures.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Компанія буде титульним спонсором клубу у двох заключних матчах сезону – поєдинку Серії А проти Торіно (3 червня) та фіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (10 червня).

За ці два матчі Інтер отримає від Paramount Pictures 9 млн євро. З наступного сезону логотип компанії буде розташований на спині футболок, нижче ігрових номерів.

Місце титульного спонсора Інтера стало вакантним на початку травня, коли з футболок клубу прибрали логотип Digitalbits. У компанії виникли фінансові проблеми, і вона не заплатила передбачених за контрактом 25 мільйонів євро за сезон. Домагатися виплати цієї суми Інтер має намір у судовому порядку.

Одночасно Інтер зайнятий пошуками нового титульного спонсора на наступний сезон. Два головні претенденти – авіакомпанії "Turkish Airlines" і "Qatar Airways".

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Публикация от Inter (@inter)

Нагадаємо, Інтер цікавиться захисником Барселони.

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